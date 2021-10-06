Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler?

Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih merak ediliyor.Müslümanlar bu mübarekı ibadetlerle geçirmek için Mevlid Kandili'nin de idrak ettiği bu ayı araştırıyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor?
REBİÜLEVVEL NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olarak bilinen Rebiülevvel ayı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu ayda yapılacak olan ibadetler de araştırma konusu oldu.
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak.
5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek olan bu mübarek ay Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmekte. Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilmekte.
Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulmuş olan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya gelmiştir ve bu sebeple arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir.
HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilmektedir. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında ayrıca belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise iki rekat namaz kılınmalıdır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)