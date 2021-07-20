Recep İvedik 5 konusu nedir? Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı Recep İvedik 5 filminin konusu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Recep İvedik 5 filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki Recep İvedik 5 konusu ne, nerede çekildi?

Recep İvedik 5 konusu nedir?

Komedyen Şahan Gökbakar’ın kaleme aldığı Recep İvedik serisinin 5’inci filmi olan Recep İvedik 5 bugün TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği senaryosunu Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar’ın kaleme almış olduğu Recep İvedik 5 filminin oyuncu kadrosunda önemli isimler bulunuyor.

Nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp’te yapılmıştır. Film 2018'de vziyona girmiştir ve yayınlandığı dönemde Türkiye’de 7.4 milyon izlenme rakamına ulaşarak rekor kırmıştır.

Recep İvedik 5 konusu nedir? Recep, mahalleden arkadaşı şoför İsmet’in cenazesine katılmıştır. Burada İsmet’in aldığı son işi yapmaya karar verecektir. Recep, milli sporcuları olimpiyatlar için Üsküp’e götürür. Fakat yolda sporcuların rahatsızlanması sonrası Recep yarışlara mecburen arkadaşlarını çağırır ve beraber katılırlar.