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Recep Kara kimdir, kaç yaşında ve nereli? Recep Kara'nın sağlık durumu nasıl?

10.07.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen güreşin puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Bunun ardından "Recep Kara kimdir, kaç yaşında ve nereli?" , "Recep Kara'nın sağlık durumu nasıl?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

"Recep Kara kimdir, kaç yaşında ve nereli?" , "Recep Kara'nın sağlık durumu nasıl?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Başarılı pehlivan güreşin sonunda baygınlık geçirdi. Kara 2004 yılında, 22 yaşında, cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı olarak tarihe geçti. İşte ayrıntılar...

Pehliven Recep Kara'nın sağlık durumu nasıl?

25 Mayıs 1982 Ünye doğumlu Recep Kara 39 yaşındadır. 1,85 boyundaki Kara Türk milli güreşçi, Kırkpınar Yağlı Güreş başpehlivanıdır.
Recep Kara 2005 yılında dünya evine girmiştir ve iki çocuk babasıdır. Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesinde almıştır. 2004 senesinde Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği bölümünü bitirmiştir.
2016 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde yüksek lisans yapmıştır.
Kara, Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde Sportif Eğitim Uzmanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor kulübü sporcusudur.
1993 yılında Samsun'da güreşe başlamıştır. 16 yaşındayken TEDAŞ Spor Kulübü'ne transfer olmuştur. Bu kulüpte 4 yıl güreşmesinin ardından 1988'de ilk kez milli mayoyu giymiştir.
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