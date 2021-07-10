"Recep Kara kimdir, kaç yaşında ve nereli?" , "Recep Kara'nın sağlık durumu nasıl?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Başarılı pehlivan güreşin sonunda baygınlık geçirdi. Kara 2004 yılında, 22 yaşında, cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı olarak tarihe geçti. İşte ayrıntılar...