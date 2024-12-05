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  4. Rejime aitti, terk edip kaçtılar! Dengeleri değiştirecek kareler: 30 savaş uçağı ve 10 helikopter el değiştirdi

Rejime aitti, terk edip kaçtılar! Dengeleri değiştirecek kareler: 30 savaş uçağı ve 10 helikopter el değiştirdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.12.2024 15:07
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Dünyanın gözü uzun bir aranın ardından tekrardan Suriye'ye çevrildi. Muhaliflerin ilerleyişiyle başlayan süreçte harita yeniden çizildi. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) 1 Aralık'ta ele geçirdiği Kuveyris Askeri Havaalanı'nda çekilen görüntüler ise gündem oldu. Rejime ait 30 savaş uçağı ile 10 helikopter el değiştirdi. SMO askerleri 'Rusya'yı da İran'ı da Suriye'den göndereceğiz' dedi.

Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi sürüyor. Yakın zamanda Mümbiç'e de operasyon düzenlenebilir. İlerleyiş sırasında ise gündem olacak fotoğraflar ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu, kontrolü sağladığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nda bulunan çok sayıda helikopter ve savaş uçağını ele geçirdi.

1 ARALIK'TA SMO'NUN ELİNE GEÇTİ

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların kontrolü sağladığı Halep'in doğusunda bulunan Kuveyris Askeri Havaalanı, 1 Aralık'ta Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) eline geçti.

TERK EDİP KAÇTILAR

TERK EDİP KAÇTILAR

Havaalanında yaklaşık 30 savaş uçağı ile 10 helikopter SMO tarafından terk edilmiş halde bulundu.

Savaş uçaklarını hangara çeken askerler, gerçekleşebilecek saldırılara karşı çevredeki nöbetlerini sürdürüyor.

"SAVAŞ UÇAKLARINI ALDIK"

"SAVAŞ UÇAKLARINI ALDIK"

Diğer şehirleri de rejimin elinden kurtaracaklarını dile getiren Abuhalid isimli SMO askeri, “Şükürler olsun Kuveyris'i temizledik, buradaki helikopterleri ve savaş uçaklarını aldık” dedi.

"İRAN VE RUSYA'YI GÖNDERECEĞİZ"

"İRAN VE RUSYA'YI GÖNDERECEĞİZ"

İran ve Rusya'yı Suriye'den göndereceklerini dile getiren SMO askeri Muhammed ise, “Kuveyris'i kurtardık. Buradaki uçakların hepsini kurtardık.

Anahtar Kelimeler:
suriye helikopter savaş uçağı
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