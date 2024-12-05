Rejime aitti, terk edip kaçtılar! Dengeleri değiştirecek kareler: 30 savaş uçağı ve 10 helikopter el değiştirdi

Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi sürüyor. Yakın zamanda Mümbiç'e de operasyon düzenlenebilir. İlerleyiş sırasında ise gündem olacak fotoğraflar ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu, kontrolü sağladığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nda bulunan çok sayıda helikopter ve savaş uçağını ele geçirdi.