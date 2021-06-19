Renee Gracie çıplak görüntülerini satıp para kazanıyor! Şaşırtan itiraf

Genç pilot, çocuk doğurmak istemediği için Histerektomi olmayı istediğini söyledi.

Renee Gracie

Motor sporlarından yeterli kazancı elde edememesini gerekçe göstererek sporculuk kariyerini noktalayan ve cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye içerik üretmeye başlayan Renee Gracie, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Renee Gracie, hiçbir zaman annelik duygusu hissetmedi ya da çocuk sahibi olma dürtüsü duymadığını açıkladı.

Eski bir yarış arabası sürücüsü olan ünlü pilot, düzenli olarak zengin ve ünlülerle takılıyordu ve lüks hayatın tadına vardı. Bu da çocuk sahibi olmama kararını pekiştirdi.

Model, doğumdan kaçınmaya o kadar kararlı ki, kazayla hamile kalmamak için histerektomi (rahmin vücuttan tümden çıkarılması ameliyatı) yapmayı düşünüyor.