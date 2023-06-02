RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2 Haziran 2023: En güzel, günaydın sözlü, kısa ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları anne, baba, sevgili ve eşe göndermek isteyen isteyenler için resimli, güzel, kısa ve uzun seçenekleriyle internette yerini aldı. WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşımda bulunmak isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de en güzel, günaydın sözlü, kısa ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 2 Haizran 2023 için resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.