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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2 Haziran 2023: En güzel, günaydın sözlü, kısa ve resimli cuma mesajları BURADA!

02.06.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, güzel, kısa ve uzun seçenekleriyle 2 Haziran günü internette yerini aldı. Bu mübarek günü sevdiklerine hatırlatmak isteyen kişiler WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda bulunacak. Öte yandan birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Biz de en güzel, günaydın sözlü, kısa ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları anne, baba, sevgili ve eşe göndermek isteyen isteyenler için resimli, güzel, kısa ve uzun seçenekleriyle internette yerini aldı. WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşımda bulunmak isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de en güzel, günaydın sözlü, kısa ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 2 Haizran 2023 için resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 2 HAZİRAN 2023

Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

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