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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022! Anlamlı, güzel, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları!

16.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları yeni, güzel, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli seçenekleri ile arama motorlarında sorgulanıyor. Cuma günü İslam dinine mensup kişiler tarafından mübarek gün olarak kabul edilmektedir. Bugün cemaat ile namaz kılınması fark kılınmıştır. Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri bugün WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşacak. En yeni, güzel, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri..

Cuma mesajları 16 Eylül 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Biz de En yeni, güzel, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajlarını sizler için hazırladık. WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşabileceğiniz en yeni, güzel, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları ile hayırlı cumalar sözleri haberimizde...

CUMA MESAJI VE 'HAYIRLI CUMALAR' SÖZLERİ 2022

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Cumanız mübarek olsun!
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar!
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun.
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