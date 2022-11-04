RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022! Her dua nasibine her nasip vaktine esirdi! Hadisli, ayetli ve dualı en güzel Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri 4 Kasım günü arama motorlarında sorgulanıyor. Müslümanlar için mübarek gün olarak kabul edilen bu önemli günde cuma namazı öncesi birçok kişi arkadaşına ya da akrabaya gönderilmek üzere resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte en yeni anlamlı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları...
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…