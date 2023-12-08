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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 ARALIK 2023: WhatsApp ve Instagram'da paylaşabileceğiniz anne, baba, eş için en yeni, hadisli ve resimli cuma mesajları

08.12.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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Cuma mesajları 8 Aralık 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resimli cuma mesajları bugün birçok kişi tarafından WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter (X) gibi uygulamalarda paylaşılacak. Cuma hutbesi Diaynet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Biz, tek bir ümmetiz" olarak belirlendi. İşte 8 Aralık 2023 Cuma gününe özel WhatsApp ve Instagram'da paylaşabileceğiniz anne, baba, eş için en yeni, hadisli ve resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli, yeni, ayetli, hadisli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Resimli cuma mesajları bugün birçok kişi tarafından paylaşılacak. Öte yandan Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da cuma namazı saat 13.01'de, Ankara'da 12.45'te, İzmir'de ise 13.08'de kılınacak. WhatsApp ve Instagram'da paylaşabileceğiniz anne, baba, eş için en yeni, hadisli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için hazırladık.

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ANNE, BABA, EŞ İÇİN EN YENİ VE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 8 ARALIK 2023

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

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