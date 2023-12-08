RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 ARALIK 2023: WhatsApp ve Instagram'da paylaşabileceğiniz anne, baba, eş için en yeni, hadisli ve resimli cuma mesajları

Cuma mesajları resimli, yeni, ayetli, hadisli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Resimli cuma mesajları bugün birçok kişi tarafından paylaşılacak. Öte yandan Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da cuma namazı saat 13.01'de, Ankara'da 12.45'te, İzmir'de ise 13.08'de kılınacak. WhatsApp ve Instagram'da paylaşabileceğiniz anne, baba, eş için en yeni, hadisli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için hazırladık.

