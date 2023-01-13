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RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 13 Ocak 2023 en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları

13.01.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları; resimli, yeni, kısa, ayetli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Müslümanlar için mübarek olduğu kabul edilen bu özel günü sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler Instagram ve WhatsApp üzerinden paylaşım yapmak için internette en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları ile 'Hayırlı Cumalar' sözlerini araştırıyor. Biz de konuya ilişkin en güzel sözleri ve görselleri sizler için derledik. İşte en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları; bugün (13 Ocak 2023) resimli, yeni, kısa, ayetli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Bir Cuma gününde daha birçok kişi camilere gidecek. Bir Cuma gününde daha birçok kişi internette en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook ya da Twitter'da paylaşabileceğiniz en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 13 OCAK 2023

Hayırlı Cumalar! Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun!

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

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