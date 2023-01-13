RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 13 Ocak 2023 en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları

Cuma mesajları; bugün (13 Ocak 2023) resimli, yeni, kısa, ayetli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Bir Cuma gününde daha birçok kişi camilere gidecek. Bir Cuma gününde daha birçok kişi internette en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook ya da Twitter'da paylaşabileceğiniz en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun!
Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.