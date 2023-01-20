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RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA 20 Ocak 2023! Hadisli, ayetli, en şık ve en yeni resimli Cuma mesajları

20.01.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları; resimli, hadisli, ayetli, yeni ve şık seçeneklerinden birini seçip WhatsApp, Instagram, Facebook ya da Twitter'da paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Müslümanlar için önemi büyük olan ve mübarek gün olarak kabul edilen Cuma gününde çok sayıda kişi camilere akın edecek. Bu özel günü sevdiklerine anımsatmak isteyenler hadisli, ayetli, en şık ve en yeni resimli Cuma mesajları ile sözlerini araştırıyor. İşte 20 Ocak 2023 en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları, bugün (20 Ocak 2023) resimli, hadisli, ayetli, yeni ve şık sözler göndererek yakınlarını, akrabalarını ve arkadaşlarını sevindirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Biz de sizler için en güzel sözleri ve görselleri derledik. Hadisli, ayetli, en şık ve en yeni resimli Cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI! 20 OCAK 2023

Hayırlı Cumalar. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

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