RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA 20 Ocak 2023! Hadisli, ayetli, en şık ve en yeni resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları, bugün (20 Ocak 2023) resimli, hadisli, ayetli, yeni ve şık sözler göndererek yakınlarını, akrabalarını ve arkadaşlarını sevindirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Biz de sizler için en güzel sözleri ve görselleri derledik. Hadisli, ayetli, en şık ve en yeni resimli Cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.