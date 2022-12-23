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RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 23 Aralık 2022 en yeni resimli, farklı ve etkileyici Cuma mesajları ve sözleri İNDİR!

23.12.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları; yeni, resimli, farklı ve etkileyici seçenekleriyle bugünün anlam ve önemini sevdiklerine anımsatmak isteyen vatandaşlar için 23 Aralık 2022'de internette yerini aldı. en yeni resimli, farklı ve etkileyici Cuma mesajları ve sözleri Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarından ya da WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşama uygulamalarından paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İşte en yeni, etkileyici, farklı resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları bugün (23 Aralık 2022) resimli, farklı ve etkileyici seçenekleriyle sosyal medyadan ya da mesajlaşma uygulamalarından paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar için internette yerini aldı. İslam alemi tarafından mübarek gün olarak kabul edilen ve önemi büyük olan bir Cuma gününde daha birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. En yeni resimli, farklı ve etkileyici Cuma mesajları ve sözleri internette araştırılıyor. İşte en yeni, etkileyici, farklı resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 23 ARALIK 2022

Hayırlı Cumalar! Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun!

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Ramazan ayınız mübarek olsun…

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