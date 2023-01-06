RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 6 Ocak 2023 en güzel hayırlı cumalar sözleri ve en yeni resimli cuma mesajları

Cuma mesajları bugün (6 Ocak 2023) resimli, güzel, yeni, uzun ve kısa seçenekleriyle internette yerini alırken bu günü sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına hatırlatmak isteyen vatandaşlar da arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. En güzel hayırlı cumalar sözleri ve en yeni resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...
Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.