HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 6 Ocak 2023 en güzel hayırlı cumalar sözleri ve en yeni resimli cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 6 Ocak 2023 en güzel hayırlı cumalar sözleri ve en yeni resimli cuma mesajları

06.01.2023 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları; resimli, güzel, yeni, uzun ve kısa seçenekleriyle cuma sabahı sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar için internette yerini aldı. Biz de sevdiklerinize gönderebileceğiniz veya sosyal medyada paylaşabileceğiniz sözleri sizler için hazırladık. WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiz en güzel hayırlı cumalar sözleri ve en yeni resimli cuma mesajlarına haberimizde yer verdik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları bugün (6 Ocak 2023) resimli, güzel, yeni, uzun ve kısa seçenekleriyle internette yerini alırken bu günü sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına hatırlatmak isteyen vatandaşlar da arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. En güzel hayırlı cumalar sözleri ve en yeni resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 6 OCAK 2023

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları cuma mesajları resimli diyanet resimli cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Altılı masanın en uzun toplantısı sona erdi!

Altılı masanın en uzun toplantısı sona erdi!

Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu arasında görüşme!

Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu arasında görüşme!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.