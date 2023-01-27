RESİMLİ CUMA MESAJLARI BUURADA! 27 Ocak 2023 en güzel, kısa ya da uzun 'Cumanız mübarek olsun' sözleri ve resimli cuma mesajları

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.