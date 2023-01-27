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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI BUURADA! 27 Ocak 2023 en güzel, kısa ya da uzun 'Cumanız mübarek olsun' sözleri ve resimli cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI BUURADA! 27 Ocak 2023 en güzel, kısa ya da uzun 'Cumanız mübarek olsun' sözleri ve resimli cuma mesajları

27.01.2023 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, güzel, dualı, ayetli, hadisli kısa ya da uzun seçenekleriyle internette yerini aldı. Bugün birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen bu özel günü sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler en güzel, kısa ya da uzun 'Cumanız mübarek olsun' sözleri ve resimli cuma mesajları için araştırma yapıyor. Biz de Instagram, Facebook ve WhatsApp'tan paylaşabileceğiniz sözleri derledik. İşte resimli cuma mesajları!

Cuma mesajları; bugün (27 Ocak 2023) rresimli, güzel, dualı, ayetli, hadisli seçenekleriyle internette yerini aldı. Bir Cuma gününde daha birçok kişi camilere gidecek. en güzel, kısa ya da uzun 'Cumanız mübarek olsun' sözleri ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 27 OCAK 2023

Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

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