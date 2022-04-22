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RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Cuma mesajları: En yeni, kısa-uzun, hadisli, dualı hayırlı cumalar sözleri!

22.04.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resimli Cuma mesajları ve sözleri, 22 Nisan Cuma günü Müslümanlar için mübarek günlerden biri olan Cuma münasebetiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi; sevdikleri ile yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına bu günü anımsatmak için sabahın erken saatlerinden bu yana internet arama motorlarında arama yapıyor. En yeni, kısa-uzun, resimli, hadisli, dualı cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri merak konusu oldu. İşte 22 Nisan Cuma mesajları ve sözleri...

Resimli cuma mesajları ve sözleri, 22 Nisan Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma namazı vakitlerine internet sitesinde yer verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cuma namazı İstanbul'da saat 13:08'de, Ankara'da 12:52'de, İzmir'de 13:15'te kılınacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. Bu sebeple en yeni, kısa-uzun, resimli, hadisli, dualı cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de en güzel ve en yeni 22 Nisan 2022 Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için derledik.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.
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cuma mesajları
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