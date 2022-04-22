RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Cuma mesajları: En yeni, kısa-uzun, hadisli, dualı hayırlı cumalar sözleri!

Resimli cuma mesajları ve sözleri, 22 Nisan Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma namazı vakitlerine internet sitesinde yer verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cuma namazı İstanbul'da saat 13:08'de, Ankara'da 12:52'de, İzmir'de 13:15'te kılınacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. Bu sebeple en yeni, kısa-uzun, resimli, hadisli, dualı cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de en güzel ve en yeni 22 Nisan 2022 Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için derledik.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar