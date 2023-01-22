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RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023 BURADA! Yeni, etkileyici, dualı ve ayetli üç aylar mesajları ve sözleri

22.01.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç aylar mesajları resimli, yeni, etkileyici, dualı ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur." diyerek dua ederdi. İslam alemi için önemi büyük olan bu özel sürece ilişkin yeni, etkileyici, dualı ve ayetli üç aylar mesajları ve sözleri internette araştırılıyor. İşte 2023'e özel en yeni resimli üç aylar mesajları...

Üç aylar mesajları resimli, yeni, etkileyici, dualı ve ayetli "Üç aylarınız mübarek olsun" sözleri göndererek yakınlarını, akrabalarını ve arkadaşlarını mutlu etmek isteyen vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. yeni, etkileyici, dualı ve ayetli üç aylar mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli üç aylar mesajları...

ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023!

Üç aylarınız mübarek olsun! İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle...

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülününün kokusunun üzerinizde olmasu temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun...

Üç aylarınız mübarek olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşallah.

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