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  4. Resmen zehir saçıyor! Sağlığınızdan olmak istemiyorsanız evinize sokmayın

Resmen zehir saçıyor! Sağlığınızdan olmak istemiyorsanız evinize sokmayın

15.09.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık için beslenmenin ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Doğru beslenme hastalıklardan korunmamızı sağlarken sağlıksız beslenmek birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz yiyeceklerin zararları bilinmiyor. Yediğimiz birçok gıda yavaş yavaş hasta olmamıza neden oluyor. Asla yememeniz gereken gıdaları öğrenmek istiyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Yapılan araştırmalara göre kanserin, kalp ve damar hastalıklarının, diyabetin, böbrek hastalıklarının oluşmasında oldukça etkisi olan yanlış beslenme hayatımızı tehlikeye atıyor. Daha lezzetli diye aldığımız gıdalar bizi hastalıklara sürüklüyor olabilir. Üstelik masum görünen bu gıdaların zararları yeteri kadar bilinmiyor. Özellikle pratik olduğu düşünülerek alınan paketlenmiş ve hazır gıdalar sağlık için çok büyük tehlike oluşturuyor.

BU YİYECEKLERİ MUTFAĞINIZA SOKMAYIN

TUZ

TUZ
Standart sofra tuzu asla tüketmemeniz gereken besinler arasında listenin başında yer alıyor. Normal miktarlarda kullanılan sofra tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu ve kristal tuz vücut için yararlıyken, aşırıya kaçıldığında zararlı hale gelebiliyor. Fazla tuz tüketimi kan basıncının artarak yüksek tansiyon, kalp ve damar sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

MEYVE SUYU

MEYVE SUYU
Meyve suyu, bolca içtiğinizde en az gazlı içecekler kadar tehlikelidir ya da zararlıdır. Bunu şöyle düşünün: 230 ml’lik bir bardak portakal suyunu içmek için oturduğunuzda, kelimenin tam anlamıyla saniyeler içerisinde veya en fazla birkaç dakika içinde dört orta boy portakal tüketiyorsunuz. Bunu dört portakal yemenin ne kadar süreceği ile karşılaştırın ve meyvenin bütün formundayken daha sağlıklı olduğunu en hızlı şekilde görebilirsiniz.

YAĞSIZ VE AZ YAĞLI SÜT

YAĞSIZ VE AZ YAĞLI SÜT
Az yağlı sütten korkmanın zamanı geldi. Amerikan Beslenme Dergisi’nde yayınlanan 2016 araştırması, az yağlı süt benzerleri yerine onu yemek için güçlü bir örnek haline getiriyor. Araştırmacılar 18.000’den fazla kadın üzerinde çalışmış ve daha fazla tam yağlı süt tüketenlerin düşük yağlı süt grubuna kıyasla aşırı kilolu veya obez olma ihtimalinin yüzde 8 daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Bunun yanı sıra, az yağlı ve yağsız süt ürünleri genellikle şeker ilave edilir, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve hatta kanser için güçlü bir risk faktörüdür.

LAVAŞ

LAVAŞ
Ekmek, ağır karbonhidrat yüklü bir besindir. Lavaş da, bir nevi ekmek türüdür. Çok aşırı tüketimlerde, metabolizmayı yavaşlatır ve de damar tıkanıklıklarına neden olur.

HAZIR ÇORBA

HAZIR ÇORBA
Bu besinlerin çok büyük bir kısmı çeşitli katkı ve koruyucu maddeler içerir. Ayrıca hazır paketli her gıdada olduğu gibi hazır çorbaların sodyum içeriği yüksektir. Sodyum içeriği özellikle hipertansiyonu olanlar için büyük bir risk oluştururken, sağlıklı kişilerde de kan basıncını olumsuz etkileyebilir aynı zamanda vücutta ödem oluşmasına neden olabilir.
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süt turşu kanser tansiyon tuz Meyve suyu mutfak bulyon hazır çorba lavaş puding zarar zehir
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