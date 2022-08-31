Reyting sonuçları 30 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Güldür Güldür Show, MasterChef, Kusursuz Kiracı!

30 Ağustos 2022 Salı gününün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edildi. 30 Ağustos akşamı Mandıra Filazofu, Güldür Güldür Show, Bloodshot: Durdurulmaz Güç, Dangal, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı izleyenleriyle buluştu. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos 2022 Salı gününün reyting sonuçları...
30 AĞUSTOS RETYİNG SONUÇLARI
30 Ağustos 2022 Salı akşamı televizyonda Mandıra Filazofu, Güldür Güldür Show, Bloodshot: Durdurulmaz Güç, Dangal, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı.
30 Ağustos 2022 Salı akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Fakat henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
29 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI
29 Ağustos reyting sonuçları ise şu şekilde:
Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Güldür Güldür Tekrarı yer aldı.
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