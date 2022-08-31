Reyting sonuçları 30 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Güldür Güldür Show, MasterChef, Kusursuz Kiracı!

30 Ağustos 2022 Salı gününün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edildi. 30 Ağustos akşamı Mandıra Filazofu, Güldür Güldür Show, Bloodshot: Durdurulmaz Güç, Dangal, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı izleyenleriyle buluştu. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos 2022 Salı gününün reyting sonuçları...