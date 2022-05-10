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REYTİNG SONUÇLARI! 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor

10.05.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor'dan hangisi birinci oldu? İşte detaylar...

9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

9 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN: 8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL İLK 10 PROGRAM: 1 Yargı, 2 Survivor, 3 Teşkilat,
4 Gülbin Tosun ile ana haber hafta sonu, 5 Yargı (özet), 6 Yedi Bela Hüsnü (T.S.),
7 Teşikilat (özet), 8 Adı Sevgi, 9 Show Ana Haber, 10 Çok Güzel Hareketler 2
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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi survivor
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