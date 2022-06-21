REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLAND MI? 20 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel!

Reyting sonuçları 20 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 20 Haziran 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...