REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

Reyting sonuçları 1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 1 Haziran 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.