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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

02.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesinin ardından televizyon merak konusu oldu. Televizyon izleyicisi, Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Sonuçlar açıklandı. İşte detaylar...

Reyting sonuçları 1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 1 Haziran 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor All Star 2022 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli oldu. Total: 1. Kuruluş Osman, 2. Survivor All Star, 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert
AB: 1. Kuruluş Osman, 2. Survivor All Star, 3. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
ABC1: 1. Kuruluş Osman, 2. Survivor All Star, 3. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi survivor
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