REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

Reyting sonuçları 1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 1 Haziran 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA
1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor All Star 2022 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli oldu. Total: 1. Kuruluş Osman, 2. Survivor All Star, 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert
AB: 1. Kuruluş Osman, 2. Survivor All Star, 3. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
ABC1: 1. Kuruluş Osman, 2. Survivor All Star, 3. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
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