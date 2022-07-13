REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef!

Reyting sonuçları 12 Temmuz 2022 Salı akşamı Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 12 Temmuz 2022 Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 12 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI! 12 TEMMUZ 2022 SALI
Reyting sonuçları merak konusu oldu. 12 Temmuz 2022 Salı akşamı Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı. 12 Temmuz Salı akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu.
12 Temmuz Salı akşamının reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Fox Ana Haber, ikinciliği Güldür Güldür Show , üçüncülüğü ise Labirent Ölümcül Kaçış aldı.
AB Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber , ikinciliği Güldür Güldür Show, üçüncülüğü ise Şirinler aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber , İkinciliği Güldür Güldür Show, üçüncülüğü ise Labirent Ölümcül Kaçış aldı.
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