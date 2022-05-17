Reyting sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star!

16 Mayıs 2022 Pazartei akşamının reyting sonuçları Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.