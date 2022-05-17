Reyting sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star!

16 Mayıs 2022 Pazartei akşamının reyting sonuçları Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ
16 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
16 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
16 Mayıs Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. İşte dünün reyting sonuçları:
16 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI: 1 YASAK ELMA, 2 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU, 3 SURVIVOR ALL STAR, 4 ÜÇ KURUŞ, 5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
6 SELCUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER, 7 ESRA EROL'DA, 8 YASAK ELMA (ÖZET), 9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (ÖZET), 10 SHOW ANA HABER
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