REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

Reyting sonuçları 2 Haziran 2022 Perşembe akşamı Camdaki Kız, Mahkum, Survivor All Star, Güldür Güldür Show gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 2 Haziran 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova , İkinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum