REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

Reyting sonuçları 2 Haziran 2022 Perşembe akşamı Camdaki Kız, Mahkum, Survivor All Star, Güldür Güldür Show gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 2 Haziran 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE
2 Haziran 2022 Perşembe akşamı Camdaki Kız, Mahkum, Survivor All Star, Güldür Güldür Show gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
2 Haziran 2022 Perşembe akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova , İkinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum
MERAK EDENLER İÇİN: 1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor All Star 2022 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar ekrana geldi
Total: 1. Kuruluş Osman, 2. Survivor All Star, 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert
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