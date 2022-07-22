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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 21 Temmuz akşamı en çok ne izlendi? MasterChef, Seni Kalbime Sakladım, Duy Beni reyting sıralaması!

22.07.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam en çok ne izlendi? 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları birincisi belli oldu. MasterChef, Seni Kalbime Sakladım, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yapımların ekrana geldiği Perşembe akşamının reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 21 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı MasterChef, Seni Kalbime Sakladım, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yayınlandı. Peki 21 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 21 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları ve birinci olan yapım...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 21 TEMMUZ 2022

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı MasterChef, Seni Kalbime Sakladım, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
Birçok kişi, 21 Temmuz Perşembe akşamının reyting sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Reyting sonuçlar açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği Duy Beni, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Aşk-ı Memnu aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Duy Beni aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 20 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 20 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.
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