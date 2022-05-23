REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor!

22 Mayıs 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri Mayıs 22 Mayıs 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.