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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor!

23.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları, 22 Mayıs 2022 Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesi sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar, Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor gibi yapımların ekrana geldiği 22 Mayıs 2022 Pazar gününün sonucu...

22 Mayıs 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri Mayıs 22 Mayıs 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 22 MAYIS 2022 PAZAR

22 Mayıs 2022 Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
22 Mayıs 2022 Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Dünün reyting sonuçları belli oldu. TOTAL: 1 - Teşkilat, 2 - Yargı, 3 - Survivor All Star. AB: 1 - Yargı, 2 - Teşkilat, 3 - Survivor All Star. ABC: 1 - Yargı, 2 - Teşkilat, 3 - Survivor All Star

MERAK EDENLER İÇİN: 21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Teşkilat dizisi Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
anlamıyorum bu milleti, bu survivor denen illette ne buluyorlar, ne ahlak ne iman kaldı.

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