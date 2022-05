REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor!

Dünün reyting sonuçları belli oldu. TOTAL: 1 - Teşkilat, 2 - Yargı, 3 - Survivor All Star. AB: 1 - Yargı, 2 - Teşkilat, 3 - Survivor All Star. ABC: 1 - Yargı, 2 - Teşkilat, 3 - Survivor All Star