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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür!

29.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları belli oldu. 28 Haziran 2022 Salı akşamı Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi ses getiren yapımlar yayınlandı. Televizyon izleyicisi, 28 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür Show'un ekrana geldiği 28 Haziran Salı gününün reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları 28 Haziran 2022 Salı akşamı Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 28 Haziran 2022 Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI! 28 HAZİRAN 2022 SALI

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 28 Haziran 2022 Salı akşamı Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
28 Haziran Salı akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Reyting sonuçları açıklandı.
TOTAL: 1. Survivor All Star, 2. Fox Ana Haber, 3. Senden Daha Güzel
AB: 1. Survivor All Star, 2. Balkan Ninnisi, 3. Senden Daha Güzel
ABC: 1. Survivor All Star, 2. Fox Ana Haber, 3. Balkan Ninnisi
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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