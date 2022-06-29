REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür!

Reyting sonuçları 28 Haziran 2022 Salı akşamı Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 28 Haziran 2022 Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...