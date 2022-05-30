HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor!

30.05.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2022 Pazar akşamı Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor gibi ses getiren yapımların yayınlanması sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar, Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor gibi yapımların ekrana geldiği 29 Mayıs 2022 Pazar gününün sonuçları...

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2022 Pazar akşamı Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 29 Mayıs 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 29 MAYIS 2022 PAZAR

29 Mayıs 2022 Pazar akşamı Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
29 Mayıs 2022 Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli oldu. İşte 29 Mayıs Pazar akşamının reyting sonuçları:
TOTAL: 1. , 2. Survivor All Star 2022, Teşkilat
AB: 1. Yargı , 2. Teşkilat , 3. Survivor All Star 2022
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor Teşkilat dizisi Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

İlginizi Çekebilir

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.