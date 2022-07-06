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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Güldür Güldür Show, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi!

06.07.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları belli oldu. 5 Temmuz Salı akşamı Güldür Güldür Show, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi gibi televizyon izleyicisi tarafından beğenilen yapımlar yayınlandı. Vatandaşlar, 5 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Güldür Güldür Show, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi'nin ekrana geldiği 5 Temmuz Salı gününün reyting sonuçları ve detaylar haberimizde...

Reyting sonuçları 5 Temmuz 2022 Salı akşamı Güldür Güldür Show, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 5 Temmuz 2022 Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte Güldür Güldür Show, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI! 5 TEMMUZ 2022 SALI

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 5Temmuz 2022 Salı akşamı Güldür Güldür Show, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
5 Temmuz Salı akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte 5 Temmuz Salı gününün reyting sonuçları:
Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Balkan Ninnisi aldı. AB Grubunda ise birinciliği Balkan Ninnisi, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Senden Daha Güzel aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Balkan Ninnisi, üçüncülüğü ise Senden Daha Güzel aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Tozluyaka, İkinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Tozluyaka (Tekrar) aldı.
Öte yandan AB grubunda birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.
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