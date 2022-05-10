REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor

9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
9 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI
9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli oldu.
TOTAL: 1. Alparslan Büyük Selçuklu, 2. Survivor All Star, 3. Yasak Elma
AB: 1. Alparslan Büyük Selçuklu, 2. Survivor All Star, 3. Selçuk Tepeli ile Ana Haber
MERAK EDENLER İÇİN: 8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL İLK 10 PROGRAM: 1 Yargı, 2 Survivor, 3 Teşkilat, 4 Gülbin Tosun ile ana haber hafta sonu, 5 Yargı (özet), 6 Yedi Bela Hüsnü (T.S.), 7 Teşikilat (özet), 8 Adı Sevgi, 9 Show Ana Haber, 10 Çok Güzel Hareketler 2
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