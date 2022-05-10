REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor

9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.