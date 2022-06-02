REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

Reyting sonuçları 1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 1 Haziran 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA
1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kara Tahta, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor All Star 2022 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
MERAK EDENLER İÇİN: 31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
31 Mayıs 2022 Salı akşamı Üç Kız Kardeş, Baba, Destan, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar ekrana geldi.
Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş , İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.
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