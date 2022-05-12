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  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz

Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz

12.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesi sebebiyle izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 11 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz'den hangisi birinci oldu? İşte ayrıntılar...

11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz'den hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN: 10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
10 Mayıs reyting sıralaması şu şekilde: Total: 1. Üç Kız Kardeş, 2. Survivor All Star, 3. Destan
AB: 1. Survivor All Star, 2. Üç Kız Kardeş, 3. Baba
TOTAL İLK 10: 1. Üç Kız Kardeş, 2. Survivor All Star, 3. Destan, 4. Selçuk Tepeli ile Ana Haber, 5. Müge Anlı ile Tatlı Sert
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