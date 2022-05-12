11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz'den hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.