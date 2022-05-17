16 Mayıs 2022 Pazartei akşamının reyting sonuçları CÜç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ
16 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
16 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
16 Mayıs Pazartesi gününün reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...
MERAK EDENLER İÇİN: 15 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
15 Mayıs Pazar akşamı Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star” yer aldı.
15 Mayıs Pazar akşamı AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.
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