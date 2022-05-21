20 Mayıs 2022 Cuma akşamının reyting sonuçları Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 20 Mayıs 2022 Cuma gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.