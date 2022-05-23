REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor!

22 Mayıs 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri Mayıs 22 Mayıs 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 22 MAYIS 2022 PAZAR
22 Mayıs 2022 Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, Survivor gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
22 Mayıs 2022 Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Dünün reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..
MERAK EDENLER İÇİN: 21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
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