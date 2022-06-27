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Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan!

27.06.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 26 Haziran 2022 Pazar akşamı Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesi sonrası merak edildi. Televizyon izleyicisi, 26 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım birinci olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Reyting sonuçları 26 Haziran 2022 Pazar akşamı Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 26 Haziran 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI! 26 HAZİRAN 2022 PAZAR

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 26 Haziran 2022 Pazar akşamı Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
26 Haziran Pazar akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu.
Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN: 25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Survivor, Güldür Güldür Show, Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Survivor, Güldür Güldür Show, Fox Ana Haber Hafta sonu aldı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Çok Güzel Hareketler 2
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