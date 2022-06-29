Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür!

Reyting sonuçları 28 Haziran 2022 Salı akşamı Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 28 Haziran 2022 Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI! 28 HAZİRAN 2022 SALI
Reyting sonuçları merak konusu oldu. 28 Haziran 2022 Salı akşamı Survivor All Star, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
28 Haziran Salı akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
MERAK EDENLER İÇİN: 27 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
27 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak konusu oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Survivor, Fox Ana Haber, Tozluyaka aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Survivor, Fox Ana Haber, Tozluyaka aldı.
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