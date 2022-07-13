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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 12 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 12 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef!

13.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 12 Temmuz Salı akşamı Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef gibi televizyon izleyicisi tarafından beğenilen yapımlar yayınlandı. Vatandaşlar, 12 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki 12 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChefin yayınlandığı 12 Temmuz Salı gününün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 12 Temmuz 2022 Salı akşamı Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 12 Temmuz 2022 Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 12 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI! 12 TEMMUZ 2022 SALI

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 12 Temmuz 2022 Salı akşamı Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür, MasterChef gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
12 Temmuz Salı akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu.
Sonuçlar yayımlandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN: 11 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 11 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Recep İvedik 6, ikinciliği Fox Ana Haber , üçüncülüğü ise Şarkılar Bizi Söyler aldı.
AB Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber , ikinciliği Recep İvedik 6, üçüncülüğü ise IBI aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Masterchef
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