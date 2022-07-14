REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 13 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta!

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 13 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta, Kim Milyoner Olmak İster gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 13 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI! 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA
Reyting sonuçları merak konusu oldu. 13 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta, Kim Milyoner Olmak İster gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı. Birçok kişi, 13 Temmuz Çarşamba akşamının reyting sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor.
13 Temmuz Salı akşamının reyting sonuçları henüz açıklanamadı.
Reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
MERAK EDENLER İÇİN: 12 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Fox Ana Haber, ikinciliği Güldür Güldür Show , üçüncülüğü ise Labirent Ölümcül Kaçış aldı.
AB Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber , ikinciliği Güldür Güldür Show, üçüncülüğü ise Şirinler aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum