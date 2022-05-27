REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Mahkum!

Reyting sonuçları 27 Mayıs 2022 Perşembe akşamı Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Mahkum gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 26 Mayıs 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Mahkum'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE
26 Mayıs 2022 Perşembe akşamı Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Mahkum gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
26 Mayıs 2022 Perşembe akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
MERAK EDENLER İÇİN: 25 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL İLK 10 PROGRAM: 1 KURULUS OSMAN ATV, 2 SADAKATSIZ KANAL D, 3 SURVIVOR ALL STAR TV8, 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV, 5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV,
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX, 7 ESRA EROL'DA ATV 8 OGLUM SHOW TV, 9 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D, 10 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8
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