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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor!

30.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2022 Pazar akşamı Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor gibi ses getiren yapımların yayınlanması sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar, Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor gibi yapımların yayınlandığı 29 Mayıs 2022 sonuçları...

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2022 Pazar akşamı Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 29 Mayıs 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 29 MAYIS 2022 PAZAR

29 Mayıs 2022 Pazar akşamı Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi, Survivor gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
29 Mayıs 2022 Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak yenilenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN: 28 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 28 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
28 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şu şekilde:
Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim” yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Teşkilat dizisi Yargı dizisi
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