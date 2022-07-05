REYTİNG SONUÇLARI! Dün reytinglerde kim birinci oldu? Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye! İşte 4 Temmuz 2022 reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları 4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...