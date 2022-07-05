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  4. REYTİNG SONUÇLARI! Dün reytinglerde kim birinci oldu? Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye! İşte 4 Temmuz 2022 reyting sonuçları birincisi...

REYTİNG SONUÇLARI! Dün reytinglerde kim birinci oldu? Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye! İşte 4 Temmuz 2022 reyting sonuçları birincisi...

05.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları merak edildi. 4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi televizyon izleyicisi tarafından beğenilen yapımlar yayınlandı. Vatandaşlar, 4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki Dün reytinglerde kim birinci oldu? Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye'nin ekrana geldiği 4 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları ve detaylar haberimizde...

Reyting sonuçları 4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI! 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Reyting sonuçları merak konusu oldu.4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
4 Temmuz Pazartesi akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu.
Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN: 3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Gül Masalı, üçüncülüğü ise Hızlı Ve Öfkeli 8 aldı.
AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliğiHızlı Ve Öfkeli 8, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.
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Masterchef sevmek zamanı
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