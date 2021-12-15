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  4. Rita Ora transparan elbisesiyle seksi iç çamaşırlarını sergiledi

Rita Ora transparan elbisesiyle seksi iç çamaşırlarını sergiledi

15.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora (31), plaja gitmeden önce, Sidney'de marketten alışveriş yaparken görüntülendi.

Ünlü yönetmen Taika Waititi ile sevgili olan Rita Ora son dönem tarzı ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı bu defa transparan elbisesiyle gündemde.

RİTA ORA TRANSPARAN ELBİSESİYLE MARKETE GİTTİ

Ünlü şarkıcı, tatil için gittiği Sidney'de plaja inmeden önce alışveriş yaparken siyah transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Bileğine kazar uzanan kolsuz, siyah transparan elbisesiyle marketten çıkarken görüntülenen Rita Ora, kendisini görüntüleyen muhabirlere aldırmadan aldıklarını arabasına koymaya devam etti.
Siyah transparan elbisesinin içinde, seksi iş çamaşırları olduğu gibi görünen Rita Ora, fiziğini ortaya sermekten kaçınmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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