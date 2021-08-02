Rıza Kayaalp kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Rıza Kayaalp kaç kilo ve boyu kaç?

Rıza Kayaalp'in, Tokyo'da bronz madalyası almasının ardından hayatı, boyu ve kilosu araştırılmaya başlandı. Rıza Kayaalp, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu bitirdi. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya aldı. İşte merak edilenler...

Kayaalp, Yıldızlar kategorisinde 2005'te Arnavutluk Tiran'da tüm rakiplerini yendi ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu. Bu şekilde ilk uluslararası madalyasını kazandı.

Aynı sene Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer oldu. Kayaalp 2006'da liseyi bitirince Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazandı ve bu bölümden mezun oldu.