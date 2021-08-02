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  4. Rıza Kayaalp kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Rıza Kayaalp kaç kilo ve boyu kaç?

Rıza Kayaalp kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Rıza Kayaalp kaç kilo ve boyu kaç?

02.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken güreşçi Rıza Kayaalp'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kayaalp, Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Kayaalp güreşe Grekoromen Stilde başladı. İşte merak edilenler...

Rıza Kayaalp'in, Tokyo'da bronz madalyası almasının ardından hayatı, boyu ve kilosu araştırılmaya başlandı. Rıza Kayaalp, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu bitirdi. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya aldı. İşte merak edilenler...

Rıza Kayaalp kimdir?

10 Ekim 1989 Yozgat, Kavurgalı doğumlu Rıza Kayaalp 32 yaşındadır.
İlkokuldan sonra 2000'de Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Başer ve Mustafa Doğan gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.
Kayaalp, Yıldızlar kategorisinde 2005'te Arnavutluk Tiran'da tüm rakiplerini yendi ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu. Bu şekilde ilk uluslararası madalyasını kazandı.
Aynı sene Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer oldu. Kayaalp 2006'da liseyi bitirince Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazandı ve bu bölümden mezun oldu.
Kayaalp, ilk uluslararası madalyasını Yozgat GEM'de aldı. Lise yıllarında ASKİ Güreş kulübüne transfer oldu.
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