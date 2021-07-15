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  4. Rize'de sel felaketi! Sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanı gün yüzüne çıktı

Rize'de sel felaketi! Sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanı gün yüzüne çıktı

15.07.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, bazı köylerde yollar, ulaşıma kapandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'ye gitti. Felakette ise bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kaldı.

CANSIZ BEDENİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelen Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1’i olan 75 yaşındaki Hacere Mert'in cansız bedeni enkaz altından çıkartılırken, eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı ise arama çalışmaları AFAD, İDAK, AKUT ve JÖAK ekipleri tarafından sürdürülürken, arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik ekipleriyle birlikte helikopterlerinde dahil olacağı bildirildi.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi.

8 MAHALLEYE ULAŞILAMIYOR

Heyelanlar nedeniyle ciddi sorunlar olduğuna değinen Özer, "İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız" dedi.

Vatandaşların geceyi güvenli yerde geçirdiğinin altını çizen Özer, "Öğretmenevinde 12, Spor Lisesinde 15, Kaptan Ahmet Erdoğan Lisemizde 12 misafirimiz, toplam 39 misafirimiz var. Toprağın altında araç çıkıyor. Sadece merkezde 10, belediyenin 10 aracı ve hastanenin bodrumu dolmuş. Hasar tespit kaldırıldıktan sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.

BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel bölgelerini incelemek için Rize’ye geldi.

İlk olarak AFAD toplantı salonunda brifing alan bakanlar daha sonra Güneysu’da incelemelerde bulundu. Ardından ise 3 kişinin enkaz altında arandığı Muradiye Beldesine gelerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklama için kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sıkışık alan nedeniyle kadın muhabirin ‘Açıklamayı belde merkezinde alma şansımız var mı?’ şeklinde sorusuna "Arkadaşlar sakin olalım. Bir şey söyleyeyim. Afette bizim sorumluluğumuz kadar sizde sorumlusunuz. Sakin bir şekilde meseleleri yönetirseniz. Çünkü burada canı burnunda olan sıkıntılı insanlar var. Onlara karşı duyarlı olmalıyız” şeklinde cevap verdi.

7 SAATTE METREKAREYE 220 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

7 saatte toplamda metrekareye 220 kilogram yağmur düştüğünü dile getiren Bakan Soylu, “Hem Rize’mize Hem Türkiye’mize geçmiş olsun diliyoruz. Meteoroloji’nin yaptığı tespitler çerçevesinde saat 15.00’dan itibaren normal yağış kendisini biraz daha yoğun bir yağışa bıraktı ve 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Çayeli, Kalkandere, Güneysu ve Muradiye Beldesi’nde etkili oldu. Şuanda mahsur kalmış, ulaşamadığımız vatandaşımız bildiğimiz kadarıyla yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlantısı şuanda kapalı durumda. Tüm ekiplerimiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor” dedi.

SELİN BIRAKTIĞI TAHRİBAT GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Rize’de sel afetinden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy Köyü’nde de hasarın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Köyde grup yolunun birçok bölgesi heyelanlar nedeniyle kapanırken, bazı evlerin birinci katlarının molozla doldu. Bazı evler ise dün geceden itibaren boşaltılırken, sakinlerinin komşularında kaldığı belirtildi.
Dün gece hayat kurtardıklarını anlatan köy sakinlerinden Aydın Morgül, “Uzun bir gece geçirdik. Köyümüzde bazı komşularımız evlerini boşaltarak misafir edildiler. Korkumuzdan gece boyu uyuyamadık. Heyelan altında kalmaktan 4 kişiyi kurtardık. Bir baktık ki heyelan geliyor hemen heyelanın geleceği yerdeki üç, dört kişiyi çekip kurtardık" ifadelerini kullandı.
Giresun’dan Rize’ye çay toplamaya gelen işçilerde yaşadıkları mağduriyeti anlatan Abdullah Kuru ise "İşçi olarak geldiğimiz Çayeli’nde dün gece yaşanan afette biz de mağdur olduk. Evde kalamadık başka yerlerde kaldık. Sabaha kadar korku dolu anlar yaşadık. Şuanda arabamız mahsur kaldı ve kaldığımız eve de gidemiyoruz" açıklamasında bulundu.
Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.
Rize'de sel ve heyelanlarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Rize'nin yanı sıra Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri ile AKUT ve İDAK ekipleri mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştiriliyor.
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Anahtar Kelimeler:
sel Rize
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