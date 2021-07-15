Rize'de sel felaketi! Sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanı gün yüzüne çıktı

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kaldı.

CANSIZ BEDENİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelen Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1’i olan 75 yaşındaki Hacere Mert'in cansız bedeni enkaz altından çıkartılırken, eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı ise arama çalışmaları AFAD, İDAK, AKUT ve JÖAK ekipleri tarafından sürdürülürken, arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik ekipleriyle birlikte helikopterlerinde dahil olacağı bildirildi.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi.

8 MAHALLEYE ULAŞILAMIYOR

Heyelanlar nedeniyle ciddi sorunlar olduğuna değinen Özer, "İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız" dedi.

Vatandaşların geceyi güvenli yerde geçirdiğinin altını çizen Özer, "Öğretmenevinde 12, Spor Lisesinde 15, Kaptan Ahmet Erdoğan Lisemizde 12 misafirimiz, toplam 39 misafirimiz var. Toprağın altında araç çıkıyor. Sadece merkezde 10, belediyenin 10 aracı ve hastanenin bodrumu dolmuş. Hasar tespit kaldırıldıktan sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.

BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel bölgelerini incelemek için Rize’ye geldi.

İlk olarak AFAD toplantı salonunda brifing alan bakanlar daha sonra Güneysu’da incelemelerde bulundu. Ardından ise 3 kişinin enkaz altında arandığı Muradiye Beldesine gelerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklama için kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sıkışık alan nedeniyle kadın muhabirin ‘Açıklamayı belde merkezinde alma şansımız var mı?’ şeklinde sorusuna "Arkadaşlar sakin olalım. Bir şey söyleyeyim. Afette bizim sorumluluğumuz kadar sizde sorumlusunuz. Sakin bir şekilde meseleleri yönetirseniz. Çünkü burada canı burnunda olan sıkıntılı insanlar var. Onlara karşı duyarlı olmalıyız” şeklinde cevap verdi.

7 SAATTE METREKAREYE 220 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

7 saatte toplamda metrekareye 220 kilogram yağmur düştüğünü dile getiren Bakan Soylu, “Hem Rize’mize Hem Türkiye’mize geçmiş olsun diliyoruz. Meteoroloji’nin yaptığı tespitler çerçevesinde saat 15.00’dan itibaren normal yağış kendisini biraz daha yoğun bir yağışa bıraktı ve 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Çayeli, Kalkandere, Güneysu ve Muradiye Beldesi’nde etkili oldu. Şuanda mahsur kalmış, ulaşamadığımız vatandaşımız bildiğimiz kadarıyla yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlantısı şuanda kapalı durumda. Tüm ekiplerimiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor” dedi.