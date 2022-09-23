ROGER FEDERER TENİS MAÇI CANLI İZLE! Laver Kupası 2022 Federer-Nadal tenis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roger Federer tenis kariyerini sonlandırıyor. Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan 41 yaşındaki tenisçi sevenlerini şaşırttı. Peki, Federer-Nadal tenis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ROGER FEDERER JÜBİLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Roger Federer, tenis kariyerine bu akşam çıkacağı son maçla noktayı koyuyor.
İsviçre'nin yetiştirdiği en başarılı sporcuların başında gelen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası'nda bu akşam 23.00'te son kez hayranlarının karşısına çıkmış olacak.
FEDERER - NADAL TENİS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Laver Cup 2022 turnuvasının beIN Sports ve Eurosport'te ekrana geleceği biliniyor.
ROGER FEDERER'İN 'JÜBİLE' AÇIKLAMASI
Roger Federer sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Vücudumun bana mesajı çok açık. 24 yıllık kariyerimde 1.500'den fazla maçta oynadım. Profesyonel kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğini anlamalıyım."
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