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  4. Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.10.2024 08:47
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Önce Narin ardından Rojin… Türkiye iki kayıp haberinden de istediği haberi alamadı. 18 günün ardından kayıp Rojin'in cansız bedeni sahilde bulundu. Ancak Rojin'le ilgili şüpheler daha da arttı. Ağabeyi Servet, Rojin'in sudan korktuğunu açıkladı. Ayrıca ağabeye göre Rojin intihar etmedi, öldürüldü...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip 25 Eylül günü yurda yerleşti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'in kaybolmasından 18 gün sonra acı haber geldi.

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ÖNCE BAŞÖRTÜSÜ SONRA CANSIZ BEDENİ

ÖNCE BAŞÖRTÜSÜ SONRA CANSIZ BEDENİ

Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Kabaiş’in cansız bedeninin ise dün Mollakasım Mahallesi’ndeki bahçıvan arkadaşını ziyarete giden Mehmet Emin Ankay tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

KARARTIYI GÖRDÜ JANDARMAYA HABER VERDİ

KARARTIYI GÖRDÜ JANDARMAYA HABER VERDİ

Saat 14.10 sıralarında bahçıvan arkadaşının bahçeyi sularken kendisinin de Van Gölü sahilinde bir karartı gördüğünü dile getiren Ankay, ne olduğunu merak ederek yaklaşınca ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiğini söyledi. Ankay, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp Rojin’e ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.

AKILLARDA TEK BİR SORU...

AKILLARDA TEK BİR SORU...

Bu gelişme sonrası 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Rojin bir cinayete mi kurban gitti yoksa yüzmek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu mu?

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

18 gün sonra ortaya çıkan genç kızın cansız bedeninin yurda 20 kilometrelik bir sahilde bulunması, cinayet ihtimalini akıllara getirirken kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için genç kızın naaşı, adli tıp kurumuna gönderildi. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

Anahtar Kelimeler:
Van Rojin kayıp boğulma
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