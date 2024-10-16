Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

KARARTIYI GÖRDÜ JANDARMAYA HABER VERDİ

Saat 14.10 sıralarında bahçıvan arkadaşının bahçeyi sularken kendisinin de Van Gölü sahilinde bir karartı gördüğünü dile getiren Ankay, ne olduğunu merak ederek yaklaşınca ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiğini söyledi. Ankay, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp Rojin’e ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.