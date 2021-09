Roş Aşana Bayramı nedir? Roş Aşana Bayramı'nı kimler kutlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Roş aşana dünya genelinde bir çok kişi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bir bayram olarak biliniyor. Her sene Yahudi takviminin ilk ayı olan Tişri'nin ilk gününde kutlanmakta olan Roş aşana hakkındaki detaylar merak ediliyor.

İletişim Başkanlığı tarafından açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı vesilesiyle bir bayram kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında; ""Devletimiz, vatandaşlarının inanç ve ibadet hürriyetini dünyadaki birçok ülkeden daha evvel anayasal güvenceye alarak, bu zenginliğimizin korunmasına verdiği önemi göstermiştir. Bölgemizde artan kültürel ırkçılığa, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye rağmen Türkiye, bütün inançların serbestçe yaşandığı, şiddeti ve terörü övmediği sürece her türlü fikrin rahatça ifade edildiği özgür bir ülkedir. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, vesayet dönemlerinin özgürlükleri kısıtlayıcı anti-demokratik uygulamalarını ortadan kaldırarak, ülkemizin bu niteliğini daha da güçlendirmiştir. Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının huzur, emniyet ve barış içinde hayatlarını sürdürmeleri asli önceliklerimizdendir. Yüzlerce yıllık ortak bir maziyi paylaşan insanlar olarak, istikbalimizi de yine birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Musevi vatandaşlarımızın ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması için yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Bu düşüncelerle, Roş Aşana Bayramı'nın başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık ve esenlikler getirmesini diliyor, bu özel günlerinde kendilerine saygı ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanının bu mesajı sonrası Roş Aşana bayramı merak ediliyor. Roş aşana, İbranice'de “yıl başı” anlamına gelmekte ve her yıl Yahudi yeni yılı olarak kutlanmakta. Roş aşana geleneğinde, Yahudiler, sinagogda dua törenlerine katılır, boynuzdan yapılma antik bir müzikal enstrümanın sesini dinleyerek ve çeşitli sembolik yiyecekler yiyerek kutlama yapar.

ROŞ AŞANA BAYRAMI NE ZAMAN?

Roş aşana bayramının tarihi her sene farklılık göstermekte çünkü, Yahudiler hem güneş hem de ayın hareketlerine dayanan bir takvim kullanmakta. Bununla berader, Roş aşana her yıl Yahudi takviminin ilk ayı olan Tişri'nin ilk gününde kutlanıyor ve Tişri, Gregoryen takvimde her zaman Eylül ya da Ekim ayı günlerine denk geliyor. 2021 senesinde ise Roş aşana kutlamaları 6 Eylül Pazartesi günü başlayıp, 8 Eylül Çarşamba tarihinde son bulacak.