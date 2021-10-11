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  4. Rumkale'deki cam terasta yürümek cesaret istiyor!

Rumkale'deki cam terasta yürümek cesaret istiyor!

11.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'deki cam terasın yapımı tamamlandı. İlk ziyaretçilerini ağırlayan Rumkale, 150 metre yükseklikte bulunuyor. Zorlanan ziyaretçiler yakınlarına sarılarak yürüyebiliyor. Cesaret gösterip cam terasta yürümeyi başaranlardan bazıları ise korkuluklara tutunarak geri dönebiliyor.

Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de yapımı tamamlanan, 270 metrekarelik cam teras açıldı. Bölgeye gelenler, Rumkale ve Fırat Nehri manzarasını camın üzerinde yürüyerek seyredebiliyor. Ziyaretçilerden bazıları, zor anlar yaşarken, bazıları da manzaranın keyfini çıkardı. 150 metre yükseklikte yürüyenler, ya yakınlarına sarıldı ya da korkuluklara tutunarak geri döndü.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Tarihi Rumkale, içerisinde yer alan yapıların yanı sıra Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kahramanmaraş'tan Rumkale'ye gelen Munise Şahintaş, cam terasta yürümenin farklı bir duygu olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:
"Rumkale havası ve manzarasıyla büyüleyici bir yer. Tekne turu ve tarihi mekanlarının gezmek çok güzel. Cam terastan manzaraya bakma fırsatımızda oldu. Etkileyici manzarasıyla bizi büyüledi."

"YÜKSEKLİK KORKUSU OLMAYAN HERKES GÖRMELİ"

"YÜKSEKLİK KORKUSU OLMAYAN HERKES GÖRMELİ"
Rumkale'ye yapılan cam terasın Gaziantep turizmine katkı sağlayacağını kaydeden Murat Barık ise şunları söyledi:
"Rumkale canlandıkça Gaziantep canlanacak. Yapılan seyir terasın inanılmaz bir görüntüsü var. Bu manzarayı herkesin çok zevkli şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Herkes gelip buradaki güzellikleri görmeli. Bazı arkadaşlarımız yürürken korktu ama yükseklik korkusu olmayan tüm vatandaşlar mutlaka gelip görmeli." DHA
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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