Rus trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı

Rusya’da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda polis ekiplerinin karşılaştıkları manzara, görenleri hayrete düşürdü. Operasyon kapsamında Safanov’un evinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkanlar dudak uçuklattı.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Sahip olduğu Lüks araçların yanı sıra, Safanov’un kendine ev değil resmen bir yavru saray inşa ettiği ve hatta evde yer alan tuvaletlerin bile altın kaplama olduğu ortaya çıktı.

YAPTIĞI İŞLER KARŞILIĞINDA PARA ALMIŞ Ayrıca operasyonda Safanov’un, rütbesini ve yetkisini aşan olaylara karıştığı, mafya organizasyonlarıyla bağlantısı olduğu ve yaptığı işler karşılığında para aldığı belirlendi.